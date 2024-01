James, Curry mangulo sa Team USA pool

Gipangulohan nila ni LeBron James sa Los Angeles La­kers ug Stephen Curry sa Gol­den State Warriors ang 41-pla­yer pool nga gibutyag sa USA Basketball nga maoy pa­siuna nilang lakang sa ilang pagpa­ngandam alang sa umaabot nga 2024 Paris Olympics.

Kadaghanan sa supertars sa National Basketball Association (NBA) naa ning maong listahan, nga naglakip sa kasamtangang MVP nga si Joel Embiid sa Philadelphia 76ers, Kevin Durant sa Phoenix Suns, Kyrie Irving sa Dallas Mavericks, Paul George sa Los Angeles Clippers ug ang laing pambato sa Lakers nga si Anthony Davis.

“Definitely want to be on the team,” batbat pa ni Curry.

Ning higayuna, daghang supertars ang gustong manuwa human sa kapakyasan sa Team USA sa nangaging international competitions.