James, Davis moduwa na

Mopakita na og aksyon sila si LeBron James ug Anthony Davis sa ikaduhang duwa sa Los Angeles Lakers sa 2024 National Basketball Association (NBA) preseason karong Lunes, Oktubre 7, 2024 (PH time) batok sa Phoenix Suns sa Acrisure Arena sa Palm Desert.

Wala moduwa ang duha ka superstars sa premirong duwa sa Lakers diin nasugamak ang multi-champion squad sa dakong kapildihan batok sa Minnesota Timberwolves, 107-124.

“I think we want to carry over with what we did today at practice,” matod ni James. “I think we were very intent on what we want to accomplish going forward. I think yesterday was one of those first games. It’s been a while since a lot of guys have played in a game setting. And it looked that way.”

Gihisgutan sab ni James ang kabahin sa labing unang NBA preseason game sa iyang anak nga si Bronny, kinsa igo lang nakamugna og duha ka puntos.

Gipasabot ni James nga nag-­adjust pa ang iyang anak ning puntoha.

“For him, it’s obviously an adjustment,” pasabot sa four-time MVP. “Every rank that you climb, it’s always an adjustment to get used to it.”

Sa obserbasyon ni James, adunay umento ang dinuwaan sa iyang anak ug malaumon siya nga makapakita ra kini og saktong labok sa umaabot gumikan kay grabe ang paningkamot niini sa training. / AP