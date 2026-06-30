James, Davis posibleng mabalhin sa Warriors

Wala gamita ni Draymond Gren ang iyang $27.6 million player option kagahapon, Martes, Hunyo 30, 2026, senyales nga nangandam ang Golden State Warriors sa dagkong mga lakang nga ilang pagahimuon.
Gikataho sa ESPN nga gikinahanglang molugak ang pinansyal nga aspeto sa Warriors kon idayon nila ang pagkuha sa free agent nga si LeBron James ug pagkompleto sa trade kabahin sa ilang intensyon nga makuha si Anthony Davis gikan sa Washington Wizards.
Gipadayag nang daan ni Green nga andam siyang mopirma og bag-ong kontrata nga mas ubos ang iyang suweldo kon mokuha og mahinungdanong mga piyesa ang Warriors, nga maghatag kanila og dakong purohan nga makabaton pagbalik og korona sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).
Gikataho sab nga andam modawat og mas ubos nga suweldo si James aron lang mabalhin sa Warriors gikan sa Los Angeles Lakers.
Nahuman na sa niaging season ang duha ka mga tuig nga kontrata ni James sa Lakers, nga nagbalor og $101 million. Kon magpabilin siya sa Lakers, puwede siyang mopirma’g balik og kontrata sa sama nga suweldo, nga kuling mahatag sa Warriors.
Hinuon ning puntoha, tataw nga dili na importante alang ni James ang pinansyal nga aspeto, mas mahinungdanon alang kaniya nga makabaton pagbalik og kampyunato sa dili pa siya moretiro. Basi sa Forbes, si James adunay net worth nga nagbalor og $1.4 billion.
Mahinungdanon sab alang ni James nga ikauban og balik si Davis unya makasuway pagduwa kauban si Green, kinsa nabantog sa iyang depensa. Gikataho nga sila si Davis ug Green pulos suod nga higala ni James.
Nagkasuod na sab sila si James ug Curry sa ninglabay nga pipila ka mga tuig.
Kon maporma ang Curry-Green-James-Davis quartet sa Warriors, hayan puwede kaayo sila magdungan sa pagsulod gumikan kay managlahi man ang ilang posisyon. Ang ilang kombinasyon nakahakot na og 13 ka mga titulo ug 28 All-Star selections.
Nag-average man tuod og 37 anyos ang edad ning maong kombinasyon apan dili ikalimod nga pulos pa sila adunay saktong ikabuga batok sa batan-ong mga puwersa. / Gikan sa wires