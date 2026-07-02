James dili himuan og estatuwa sa LA

Dili angayang buhatan sa Los Angeles Lakers og estatuwa si LeBron James, sama sa gibuhat niini ngadto nila ni Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaq O'Neil, Elgin Baylor, ug Jerry West.
Mao kini ang pagtuo sa bantugang American journalist ug beteranong National Basketball Association (NBA) writer nga si Brad Botkin.
Gipasabot ni Botkin nga dako man tuod og natampo si James sa Lakers apan dili kini paigo aron himuan siya og estatuwa.
Hinuon, nagtuo si Botkin nga pasidunggan gihapon sa Lakers si James pinaagi sa pagretiro sa No. 23 jersey niini. / Gikan sa wires