James gibalik na sa Lakers lineup

Gibalik na sa lineup sa Los Angeles Lakers si superstar LeBron James ug moapil na kini og balik sa praktis sa team karong Martes, Nobiyembre 18, 2025 (PH time), nga wala’y limitasyon, taho sa ESPN.
Si James gibalhin una sa Lakers sa ilang G League affiliate nga South Bay Lakers aron makapakondisyon gumikan kay bag-uhay pa lang kining naalim gikan sa pagkaangol.
Karon nga gibalik na siya sa lineup sa Lakers, nagpasabot kini nga nagkaduol na ang iyang labing unang pagduwa sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires