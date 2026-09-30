James gusto unta moretiro sa NYK

Gibutyag ni superstar LeBron James nga aduna unta siya’y tinguha nga mobalhin sa New York Knicks ug moretiro sa National Basketball Association (NBA) isip usa ka Knick.
Apan nausab ang desisyon sa four-time MVP dihang naangkon sa Knicks ang kampyunato sa miaging season nga maoy nakaputol sa ilang 53 ka tuig nga pagkahidlaw sa korona.
“I had visions of playing in [Madison Square] Garden and finishing my career in the Garden. But after they beat San Antonio, I was like, ‘Hey, I can’t.’ I couldn’t do it,” matod ni James kinsa nakahukom nga sa Philadelphia 76ers mobalhin human sa iyang karera sa Los Angeles Lakers. / Gikan sa wires