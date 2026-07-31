James himuan og ESPN docu film

Hapit na ma-finalize sa ESPN ug ni LeBron James ang kasabutan kabahin sa paghimo og documentary sa umaabot nga pagduwa ni James sa Philadelphia 76ers sugod sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Ang proyekto giingon nga sama sa "Last Dance" diin bida si Michael Jordan, usa ka 10-part series nga gi-produce sa ESPN Films ug Netflix niadtong 2020.
Si James, 41, kinsa NBA four-time MVP, nipirma og duha ka tuig nga kontrata sa 76ers ning bag-ohay lang.
Gihulagway kini sa gitawag og "The KIng" nga katapusan niyang desisyon isip usa ka basketbolista.
Ubos sa 76ers, nagtinguha si James nga maangkon niya ang iyang ikalimang NBA title. / Gikan sa wires