James ikatulo na sa all-time assists

Padayong nagsaka si Philadelphia 76ers superstar LeBron James sa National Basketball Association (NBA) all-time record books.
Atol sa kadaugan sa 76ers batok sa Phoenix Suns, 131-124, kagahapon, Lunes, Nobiyembre 16, 2026 (PH time), nailog ni James ang ikatulong puwesto sa all-time assists leaderboard gikan ni Jason Kidd (12,091).
Pagkahuman sa duwa, nimugna si James og 15 puntos ug 11 assists.
Sa kinatibuk-an, nakatigom na ang four-time MVP og 12,092 assists.
Nagsunod na lang si James nila ni John Stockton (15,806) ug Chris Paul (12,552). / Gikan sa wires