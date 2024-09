James mibutyag sa iyang plano

Gibutyag ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James kon unsa ang iyang plano nga pagabuhaton sa umaabot nga 2024-25 season sa National Basketball Association (NBA).

Gipasabot ni James nga sama sa naandan, buhaton niya ang tanan aron makatabang sa Lakers apan iyang gipaneguro nga pahimuslan niya kining higayuna hilabi na nga ikauban niya pagduwa ang iyang anak nga si Bronny.

Mao kini ang labing unang higayon sa kasaysayan sa NBA nga adunay amahan ug anak nga magdungan sa pagduwa.

“For this season, it’s simple — being appreciative of the moment,” matod ni James.

“I want to make sure I’m enjoying the moment around me alongside my son, my teammates, and the fans.” / Gikan sa YahooSports