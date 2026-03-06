Superbalita Cebu

James mikulit na sab og history

James mikulit na sab og history
James
Published on

Nakakulit na sab og laing kasaysayan sa National Basketball Association (NBA) si Los Angeles Lakers superstar LeBron James human naapsan niini si legendary Karem Abdul-Jabbar sa labing daghang namugna nga field goals sa usa ka magduduwa.

Nahitabo kini atol sa kapildihan sa Lakers batok sa Denver Nuggets, 113-120, kagahapon, Biyernes, Marso 6, 2026.

Sa 1st quarter pa lang ning sangkaa, nalabwan na ni James ang 15,837 field goals nga nahimo ni Abdul-Jabbar.

Niadtong 2023, nalabwan pud ni James si Abdul-Jabbar isip all-time leading scorer. / Gikan sa wires

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph