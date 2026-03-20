James mitabla sa rekord ni Parish

Natupngan ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James ang 30 ka mga tuig nga rekord ni Robert Parish sa labing daghang mga duwa nga naduwaan sa usa ka magduduwa sa kasaysayan sa National Basketball Association (NBA).
Si James, 41, nakaduwa na sulod sa 1,611 ka mga higayon atol sa kadaugan sa Lakers batok sa Miami Heat, 134-126, kagahapon, Biyernes, Marso 20, 2026 (PH time).
Si Parish, kinsa nagduwa sa NBA gikan niadtong 1976 hangtod 1997, nihulagway ni James nga “Iron Man” hilabi na kay taliwala sa pangidaron niini, makakombati gihapon kini og insakto. / Gikan sa Wires