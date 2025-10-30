James mobalik sa 3rd week sa Nov.

Nagkanayon si Los Angeles Lakers coach JJ Redick nga sa ikaduha o ikatulo pa nga semana sa Nobiyembre gibanabanang makabalik pagduwa sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) ang usa sa ilang mga lider nga si LeBron James, kinsa padayon pa nga nagpaalim sa iyang angol (sciatica).
Si James, kinsa nagpatong na sa iyang ika-23 nga season sa NBA, wala pa nakapakita og aksyon sa kasamtangang season.
Kabahin ni Luka Doncic, kinsa nakasinati sab og angol ning bag-uhay lang, nagkanayon si Redick nga posible na kining makabalik human sa duha ka mga duwa. / Gikan sa wires