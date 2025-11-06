James moduwa na og 5-on-5 practice

Padayon si Los Angeles Lakers superstar LeBron James sa kaugalingon niyang paningkamot aron maalim gikan sa iyang angol (sciatica) ug matod sa usa ka kasaligang tinubdan sa ESPN, sunod nga lakang niini mao ang pagduwa og 5-on-5 practice.
Si James kinsa wala pa nakaduwa sa 2025-26 National Basketball Association (NBA), dili mokuyog sa road trip sa Lakers diin ilang atakihon ang Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Oklahoma City Thunder, New Orleans Hornets, ug Milwaukee Bucks.
Kini aron makatutok siya sa iyang pagpaalim. / Gikan sa wires