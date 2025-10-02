James naa’y gibati nga sakit sa lubot

Wala nakaapil si LeBron James sa pagsugod sa training camp sa Los Angeles Lakers alang sa ilang kampanya sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) gumikan kay adunay siyay gipamati nga sakit sa iyang lubot.
Nagtuo si Lakers coach JJ Redick nga posibleng nasobrahan sa pag-ensayo si James sa offseason aron maandam ang iyang kaugalingon sa umaabot nga season.
Nagkinahanglan lang si James og pahuway.
Inig sugod sa 2025-26 season, si James kinsa nag-edad na og 40, makakulit og kasaysayan isip labing unang magaduduwa sa NBA nga makaabot og 23 ka seasons sa liga. / Gikan sa wires