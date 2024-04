James nasakit, Davis naangol

Wala niduwa si LeBron James sa Los Angeles Lakers batok sa Minnesota Timberwolves ning Lunes, Abril 8, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA) gumikan kay aduna siyay sakit (flu-like symptoms).

Unya sa 1st quarter, nakasinati pa gyud og angol sa mata ang laing lider sa Lakers nga si Anthony Davis ug wala na kini mobalik og duwa.

Wala usiki sa Timberwolves kining maong kahigayunan ug ilaha kining gipahimuslan aron iposte ang 127-117 nga kadaugan.

“It’s tough already being without Bron, and then seeing (Davis) go out, it’s tough,” asoy ni Lakers coach Darvin Ham. / AP