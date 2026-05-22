James posibleng dili pa moretiro

Wala pa man tuod nibuhi og pinal nga desisyon si Los Angeles Lakers superstar LeBron James kabahin sa kon moretiro na ba siya o dili sa National Basketball Association (NBA), apan adunay mga timailhan nga posibleng mopadayon pa kini pagduwa sa sunod season.
“I can control my own destiny,” matod ni James sa “Mind The Game” podcast ni Steve Nash.
Matod ni James kinsa mag-42 anyos na karong Disyembre, nga prayoridad niya nga makadaog og laing kampyunato kon makadesisyon siyang mopadayon og duwa sa iyang ika-24 ka season sa NBA.
Nagpasabot kini nga aduna pa siya’y kahinam. / Gikan sa wires