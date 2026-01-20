James wala na napiling starter

Wala ang pangalan ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James dihang gibutyag sa National Basketball Association (NBA) ang 10 ka starters alang 2026 All-Star Game nga ipahigayon karong Pebrero 15 sa Intuit Dome sa Inglewood, California.
Niini, naputol sa 21 ang sunodsunod nga seasons nga nahimong starter si James ning maong star-studded nga duwa.
Si James kinsa four-time NBA MVP ug all-time leading scorer, naglisod paghakot og mga boto human siya nakapalta sa nag-unang 14 ka duwa sa Lakers sa season gumikan sa iyang pagkaangol (sciatica). / Gikan sa wires