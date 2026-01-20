Superbalita Cebu

James wala na napiling starter

James wala na napiling starter
James
Published on

Wala ang pangalan ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James dihang gibutyag sa National Basketball Association (NBA) ang 10 ka starters alang 2026 All-Star Game nga ipahigayon karong Pebrero 15 sa Intuit Dome sa Inglewood, California.

Niini, naputol sa 21 ang sunodsunod nga seasons nga nahimong starter si James ning maong star-studded nga duwa.

Si James kinsa four-time NBA MVP ug all-time leading scorer, naglisod paghakot og mga boto human siya nakapalta sa nag-unang 14 ka duwa sa Lakers sa season gumikan sa iyang pagkaangol (sciatica). / Gikan sa wires

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph