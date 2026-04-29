Janitor nasakmita’g P7.5M nga shabu

Nadakpan ang usa ka janitor human nakuhaan og kapin usa ka kilo nga gituohang shabu atol sa buy-bust sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit sa Talisay City Police Station, kauban ang Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office ug Philippine Drug Enforcement Group–Special Operations Unit 7.
Nahitabo ang operasyon alas 8:17 sa gabii niadtong Martes, Abril 28, 2026, sa Purok Lambay, Barangay San Roque, Talisay. Ang suspek giila nga si alyas Bay, 26, residente sa Sitiyo Sambagan, Barangay Tangke, Talisay City.
Nasakmit gikan kaniya ang dagkong pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 1.1 kilo nga adunay standard drug price nga mokabat sa P7,480,000.
Lakip sab sa nasakmit ang eco bag nga gisudlan sa mga druga, usa ka cellular phone, buy-bust money, ug usa ka motorsiklo nga adunay plate number 758GZB.
Ang mga nasakmit nga ebidensya gidala na sa Cebu Provincial Forensic Unit alang sa pakisusi, samtang ang suspek gibutang na sa kustodiya sa Talisay City Police Station ug giandaman na og kaso ubos sa Section 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165.
Sa imbestigasyon, giila si Bay isip usa ka high value individual ug giingong nalambigit sa suplay sa ilegal nga druga sa Barangay Tangke.
Tungod niini, gipaubos siya sa monitoring ug surveillance sa Station Drug Enforcement Unit sa wala pa gilusad ang operasyon. / AYB