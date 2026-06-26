Japan makigbatok sa Brazil sa knockout stage

Kontrahon sa Japan ang Brazil sa World Cup Round of 32 knockout stage human niresulta sa panagtabla ang ilang pagpakigduwa sa Sweden, 1-1, kagahapon, Biyernes, Hunyo 26, 2026 (PH time), sa Arlington, Texas, USA.
Ang Japan, nga nihuman sa ilang tahas sa group stage dala ang usa ka daog ug duha ka mga tabla nga rekord, maoy nahimong No. 2 sa Group F sunod sa Netherlands, nga adunay duha ka mga daog ug usa ka tabla.
Ang Brazil maoy No. 1 sa Group C human kini nakarehistro og duha ka mga daog ug usa ka tabla.
Ang Sweden, nga adunay usa ka daog, usa ka pilde ug usa ka tabla, nahilakip sa nanamilit gikan sa Group F kauban ang Tunisia, nga ninghuman sa group stage nga adunay tulo ka mga pilde. / Gikan sa wires