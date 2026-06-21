Japan miiskor sulod lang sa 4 minuto sa World Cup

Upat ka minuto palang sa duwa nakapuntos dayon ang Japan batok Tunisia nga maoy pinakapaspas nga goal nga nabuhat sa FIFA World Cup didto sa Mexico niadtong Dominggo, Hunyo 21, 2026 (PH time).
Si Daichi Kamada maoy nipabuto sa maong goal sa ikaupat nga minuto sa duwa nga maoy nahimong pinakapaspas sa history sa World Cup.
Ang Japan nidominar sa maong duwa og nibutlog sa Tunisia, 4-0, sa ilang Group F match.
Natiming pa gyud ang maong performance sa Japan sa ika-1000 nga men’s match sa World Cup.
Tungod sa maong kadaogan, nagkaduol na sa knockout stages ang Japan nga gitawag og Samuria Blue, samtang ang Tunisia natagak na sa torneyo. / RSC