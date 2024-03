Japan mipahigayon og mission visit sa PHLPost

Ang mga representante gikan sa Japan Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), ang Japan Post, kauban ang Embahada sa Japan, malampusong mibisita sud sa duha ka adlaw nga misyon sa mga pasilidad sa Philippine Postal Corporation (PHLPost) nga gitumong sa pagtabang sa serbisyo sa koreyo pagpadala ug mga operasyon sa koreyo.

Ang mga delegado sa Japan, ubos sa pagpasiugda sa MIC Japan, nakigtagbo sa mga opisyal sa PHLPost nga gipa­ngulohan ni Postmaster Ge­neral Luis D. Carlos.

Ang Japan naghinamhinam nga makigtambayayong sa PHLPost sa mga proyekto nga komprehensibo nga magpahigayon Og halapad nga mga kalihokan aron makatabang sa pagpalambo sa mga opera­syon sa koreyo ilabina sa Central Mail Exchange Center (CMEC) sa Pasay City.

Makahimo kini sa PHLPost sa pagpauswag ug pag-optimize sa pagpadala sa mail aron matubag ang nagkadako nga panginahanglan labi na sa e-commerce. Ang Japan adunay usa sa labing maayo nga serbisyo sa koreo ug imprastraktura sa kalibutan.

Ang Japan Post Co., Ltd., usa ka miyembro sa Japan Post Group ug naglihok sa giba­nabana nga 24,000 ka mga post office sa tibuok nasod nga naghatag og unibersal nga pos­tal, banking ug serbisyo sa insu­rance.

Ang mga delegado gikan sa Ministry of Internal Affairs ug Communications sa Japan mao sila si Goto Akira, Deputy Director; Yamaguchi Hirohisa, Assistant Director; Hitomi Akihiko, First Secretary Embassy of Japan sa Pilipinas; Takachi Haruko, Executive Manager; ug Okada Naoto, Eksperto gikan sa Japan Post Co. Ltd.

Gawas sa CMEC sa Pasay City, ang mga delegado sa Japan nag-obserbar ug nagtuon sa mail dispatch ug operations sa Makati Central Post Office ug Quezon City Central Post Office, duha sa pinakadakong post office sa Mega Manila.

Matod ni Postmaster Gene­ral Carlos, ang output sa pagbisita makatabang sa PHLPost nga madugangan ang operational efficiency ug makatampo sa Integrated Index for Postal Development Score sa Universal Postal Union (UPU) in terms of Reliability.

“Our goal is to increase the ranking of the Philippines in the UPU from rank 4 to 6. To comply with this requirement, we need to increase the four (4) R’s, which is Reliability, Reach, Relevance and Resiliency,” matod ni Carlos. / PR