Japan mipasalig nga Pilipinas mahataga’g reg’l oil support

Ang special envoy sa primero ministro sa Japan nga si Kishida Fumio nga ang Pilipinas nga adunay lig-ong partnership sa ilang nasod, ang usa sa mga una nga nasod nga makabahin sa USD10 bilyon nga inisyatiba sa Tokyo aron motabang sa mga nasod sa Asya nga nag-atubang sa krisis sa lana.
Si Kishida nga karon nag-alagad isip supreme advisor sa Japan’s Parliamentary Association of Asia Zero Emission Community (Azec), nitunol og personal nga sulat gikan kang Prime Minister Takaichi Sanae ngadto kang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr..
Sa press conference niadtong gabii sa Huwebes, Abril 30, giingong nagtinguha si Takaichi nga palig-unon ang kooperasyon sa Pilipinas ug Hapon sa energy resiliency ubos sa Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia (Powerr Asia).
Nagpaabot sab si Kishida nga ang Pilipinas mahimong usa sa mga unang makadawat og tabang gikan sa Powerr Asia.
Ang USD10 bilyon nga Powerr Asia mao ang programa sa pagpalit ug kooperasyon nga nagtinguha sa pagpalig-on sa suplay sa enerhiya sa mga nasod. Gilusad kini ni Takaichi sa usa ka online nga Asia Zero Emission Community (Azec) summit niadtong Abril 15 nga gitambungan ni Marcos.
Human sa iyang pagtagbo kang Marcos sa Manila, nagpahigayon si Kishida og dayalogo kauban ang Energy Secretary nga si Sharon Garin aron hisgutan ang mas halapad nga kooperasyon sa enerhiya, sa bilateral nga lebel ug sulod sa Azec.
Sumala kaniya, nagtinguha ang Tokyo nga palig-unon ang kolaborasyon sama sa nuclear energy ug liquefied natural gas. / PNA