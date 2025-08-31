Japanese anime singer Maki Otsuki mikanta live sa Sugbo

Ni-perform live si Maki Otsuki sa iyang sikat nga kanta nga “Memories,” ang unang ending theme song sa anime nga “One Piece,” sa University of the Visayas (UV)-Main Campus, Siyudad sa Sugbo niadtong Agosto 29, 2025.
Nailhan si Otsuki tungod sa maong kanta nga hinungdan sa iyang kasikat niadtong 2000, ug gisundan kini sa KANTANG “RUN! RUN! RUN!” nga nakapailado og samot sa iyang pangalan sa kalibutan sa anime music.
Ang iyang pagbisita sa Cebu kabahin sa “Anime Song Singer Booking Service”, usa ka cultural exchange tour tali sa Japan ug Pilipinas, ug usa sa iyang mga destinasyon mao ang UV pinaagi sa Department of Communication Studies sa College of Arts and Sciences nga nakatahag og unforgettable experience sa mga mananan-aw.
Nakakuha sab og dakong higayon ang BA-Communication major in Convergent Media students sa pag-interview exclusively kang Maki.
Matod pa sa singer nga dako ang iyang kalipay sa mainiton nga pagdawat sa mga Pilipino ug sulit ang iyang biyahe tungod kalipay ug mainitong pagdawat nga gihatag sa fans sa iyang musika ug sa paghigugma nila sa anime.
“For singing Memories for more than 20 years, I still feel fresh every time I perform the song. I am very, very happy when I see you singing together with me,” sey ni Maki pinaagi sa usa ka interpreter. / BJC/ Mychaela Gayle Joseph, UV BA-Communication student /