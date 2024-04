Japeth andam mo-backup sa mga batan-on

Sa iyang pagbalik sa Gilas Pilipinas, nagkanayon si Japeth Aguilar nga wala siya magdahom og taas nga playing time sama kaniadto.

Gipasabot ni Aguilar nga kuntento na siya nga mo-backup sa batan-on niyang mga kauban.

“Nafi-feel ko this time na I’ll be in the background. Marami tayong mga young and talented guys,” matod ni Aguilar nga napatik sa Spin.ph.

“Siguro suwerte din ako na si coach Tim (Cone) ‘yung na-appoint. Nagkataon na this time, matagal na akong naglalaro kay coach Tim.”

Gitataw ni Aguilar nga panahon na aron mosulbong ang batan-ong mga magduduwa nga sila si Kai Sotto, AJ Edu, Kevin Quiambao, ug Carl Tamayo nga pulos apil sa 12-man pool nga giporma ni Cone.

“Sobrang promising ng mga guys. They are not even playing in the PBA. Very promising. Excited ako na nagpa-practice sila,” dugang ni Aguilar. / ESL