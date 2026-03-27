Jaybee Binghay: Simple living

Ang Pilipinas maoy usa sa labing naapektuhan sa gubat sa Iran. Gani ang Asya, labi na ta, maoy labing taas og pagsaka sa presyo sa Diesel nga karon 81.6% na sukad niadtong Pebrero 23, 2026, matod sa Investor’s Insight.
Unsa may atong mahimo para makalahutay ta ining atong sitwasyon karon?
Diay akong mga suhistiyon para makatabok og hinay-hinay ining kalisod sa panahon.
I-focus una ang pagpalit sa mga labing gikinahanglan sama sa pagkaon, bayad sa gipuy-an, sinina, ug emergency funds para sa panlawas.
Ipadaplin una ang ubang mga gusto ug luho.
Simple living lang una . Pag-anad-anad og luto sa balay imbes mangaon o mamalit sa gawas o restaurants.
Unaha og palit ang bugas, itlog, lagutmon, utanon, ug uban pa inay mahalong karne kay gawas nga limpyo, maka-save ka pa unya makaayo pa kini sa panglawas.
Gamita una og unsay naa na daan nimo. Una ka mopalit, pangutan-a imong kaugalingon kon duna pa ba kay ma-recycle paggamit, ma-repair o ma-re-purpose.
Ining paagiha bisag ginagmay, imong ma-save pero at least kontrolado nimo imong kuwarta.
Paninguhaa nga mapa-ubsan nimo imong inadlaw-adlaw nga mga gastuhan sa balay sama sa pagpalong sa suga o unplug sa mga appliances kon way naggamit, ug pagdaginot sa paggamit sa tubig.
I-schedule ang panlaba, palungon ang garipo kon manabon inig panghugas, etc.
Protektahi imong panghunahuna. Ayaw isige og komparar imong kahimtang sa uban.
I-focus ang pagpasalamat sa imong mga grasya bisag unsa ka gamay unya pahinumdomi imong kaugalingon nga temporaryo ra kining sitwasyona.
Puhon og mahuman na ang gubat, mohinay-hinay na sab pagbalik sa naandan ang tanan.
Pangitai og lugar imong kaugalingon sa simpleng kalipay.
Lakaw-lakaw sa gawas o sa imong tugkaran, pakig-bonding sa imong kapamilya, basa sa imong paboritong basahon, paminaw og nindot nga sonata o programa sa radio /telebisyon.
Gawas nga simple kini, libre pa gyud.
Kon madala og sikad, paggamit og bisiklita iwas gasto sa gas unya maka-exercise pa.