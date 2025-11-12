Jayboy gusto’ng mokuha sa kurso’ng Criminology

Ang kaisog ni Jayboy Magdadaro, ang 15-anyos nga Grade 9 nga estudyante gikan sa Jubay Integrated School sa Liloan, Cebu, atol sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025, wa lang moluwas sa mga kinabuhi apan nitukmod sab sa iyang damgo nga mahimong Criminologist.
Maisugon siyang nisuong sa baha ug kusog nga hangin, niluwas sa gibana-bana nga 50 ka tawo, lakip na ang mga bata ug edaran gamit ang gamay nga bangka ug salbabida.
Kini iyang gihimo gikan sa buntag hangtod sa hapon, nagpakita sa iyang kinaiya nga andam moalagad.
Sumala sa iyang inahan, si Alma Magdadaro, matinabangon na gyud daan si Jayboy.
“Matinabangon man gyud na akong anak, moabag-abag man na sa mga edaran, hatud-hatod,” matod niya.
Bisan sa kabalaka sa iyang inahan ug sa kakapoy nga niresulta sa hilanat, nagpabilin siyang determinado sa pagtabang.
Sa usa ka interbyu, gipadayag ni Jayboy, ang kamanghuran sa lima ka managsuon, nga ang iyang inspirasyon mao ang tinguha nga makatabang. Dugay na siyang aktibo isip youth volunteer sa Sangguniang Kabataan (SK). Ang iyang kaisog karon maoy labing dako nga lakang padulong sa iyang gipangandoy nga propesyon, gusto niyang mokuha og Criminology aron opisyal siyang makaalagad ug makatabang sa komunidad.
Scholarships
Ang iyang kabayanihon nakita ug giila dayon sa lokal nga mga lider nga naghatag og hingpit nga suporta alang sa iyang pagtuon sa Criminology.
Gihatagan si Jayboy og full scholarship alang sa iyang pilion nga kurso nga Criminology, apil sa tanang bayrunon sa eskwelahan ug usa ka binulan nga allowance nga P3,000 gikan sa kapitan sa Mabolo, Cebu City, Atty, Daniel Francis Arguedo.
Ang Lungsod sa Liloan mihatag sab og full scholarship alang sa kurso nga iyang kuhaon.
Kini nga dobleng suporta gikan sa mga scholarship maoy lig-ong pamatuod nga ang iyang damgo sa Criminology anaa na sa iyang kamot, usa ka ganti sa iyang dili matarog nga espiritu sa pagtabang.
Alang sa mga Sugboanon, si Jayboy usa ka simbolo sa kaisog ug paglaom ug ang iyang kaugmaon sa Criminology usa ka saad nga ang iyang kadasig sa pag-alagad magpadayon sa pagpanalipod sa uban. /