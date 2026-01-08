Jazz gitiklo sa Thunder sa overtime

Nimugna og 46 puntos si Shai Gilgeous-Alexander lakip na niini ang buzzer-beater jumper nga nakapugos og overtime aron agakon ang host Oklahoma City Thunder ngadto sa kadaugan batok sa Utah Jazz, 129-125, kagahapon, Huwebes, Enero 8, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Grabe ka impresibo ang gipakitang duwa sa kasamtangang regular season ug Finals MVP diin nirehistro kini og 14-of-26 field goals ug 17-of-19 freethrow shooting unya wala kini nakamugna og turnovers sulod sa 42 ka minutos nga pagduwa.
Nikawat sab og dakong atensiyon si Chet Holmgren sa kadaugan sa defending champions diin nitampo siya og 23 puntos ug 12 rebounds, samtang nidugang og 17 puntos si Jalen Williams.
Ang hansak ni Holmgren gikan sa sipyat ni Gilgeous-Alexander maoy nakahatag sa Thunder og 124-122 nga labaw sa nahabiling 30 ka segundos.
Human niini, wala na molingi pagbalik ang Thunder nga nakabangon gikan sa duha ka sunodsunod nga kapidlihan.
Nakuha sa Thunder ang kadaugan bisan nagsalimoang kini sa three-point area diin igo lang kini nakarehistro og season-low 18.4%. Sa 2nd half, usa ra ang napasulod sa Thunder sa 18 niini ka three-point attempts.
Ang Jazz ning-rally gikan sa 20 puntos nga pagkalubong sa sayong bahin sa duwa hangtod nga nakalabaw kini og walo ka puntos sa 4th quarter.
Nakapugos og overtime ang Thunder pinaagi sa 17-9 run nga gituldokan sa mahinungdanong jumper ni Gilgeous-Alexander.
"I knew how much time I had. In those moments, the game slows down for me. I just wanted to get to my spot, rise up, and let it go. I've put in the work for those shots to feel like second nature," matod ni Gilgeous-Alexander kabahin sa iyang nakapugos og overtime nga puntos.
Sikit kaayo ang engkuwentro sa overtime apan ningpabor sa Thunder ang kahigayunan sa hinapos nga bahin.
Ang Jazz gipangulohan ni Lauri Markkanen pinaagi sa iyang 29 puntos ug 13 rebounds, nidugang og 25 puntos ug 11 assists si Keyonte George, samtang niamot og 15 puntos ug 15 rebounds si Jusuf Nurkic. / Gikan sa wires