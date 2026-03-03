Jazz natipi sa 45 pts. ni Murray

Nagpabuto og 45 puntos si Jamal Murray aron agakon ang Denver Nuggets sa makutas nga kadaugan batok sa host Utah Jazz, 128-125, kagahapon, Martes, Marso 3, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ning makapaukyab niyang duwa, si Murray nirehistro og 8-of-13 three-point shooting aron pangulohan ang Nuggets nga makabangon gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan.
Ang Nuggets, nga ningsaka sa 38-24 nga rekord – ikalima sa Western Conference – nakadawat sab og 22 puntos ug 12 rebounds gikan ni Nikola Jokic ug 15 puntos gikan ni Julian Strawther.
Ang Jazz, nga nakaangkon sa ikaunom nilang sunodsunod nga kapildihan, gipangulohan ni Keyonte George pinaagi sa iyang 36 puntos, nidugang og 19 puntos si Kyle Filipowski samtang niamot og 18 puntos si Ace Bailey.
Napilde gihapon ang Jazz bisan nakamugna kini’g 27 puntos gikan sa 15 ka turnovers sa Nuggets ug bisan nipatigbabaw sila sa fastbreak points, 25-15.
Ang Jazz, nga nagbitay sa ikaduha sa labing ubos sa West dala ang 18-43 nga rekord, paspas nga ning-rally gikan sa siyam ka puntos nga biya sa nahabiling 7:32 minutos sa pagpangulo ni George.
Daw sa usa lang ka pamilok sa mata, ang Jazz nakaposte og 122-118 nga labaw sa nahabiling 2:13 minutos.
Nakapasulod og upat ka sunodsunod nga freethrows si Jokic nga maoy nakatabla sa duwa, 122-122.
Human niini, nakakompleto og three-point play si George aron hatagan ang Jazz og 125-122 nga labaw sa nahabiling 1:28 minutos.
Gitubag kini sa Nuggets og unom ka sunodsunod nga puntos – upat gikan sa fadeaway jumper ug duha ka freethrows ni Murray – nga mao na ang nagselyo sa ilang kadaugan. / Gikan sa wires