Jazz nayabag sa kainit sa Heat

Mipabuto si Jimmy Butler og season-high 37 puntos aron dalhon ang Miami Heat sa 126-120 nga kadaogan batok sa Utah Jazz sa National Basketball Association (NBA) kagahapon didto sa Miami, Florida.

Wa mapugngi si Butler sa third quarter diin mipuntos kini og 18 sa iyang 37. Samtang ang bigman nga si Bam Adebayo, mipuno og 23 puntos sa Heat, kinsa milabni sa ika-10 nga daog sulod sa 13 ka duwa.

Ang Heat nakakuha pud og double-digit nga puntos gikan nila Caleb Martin (18), Terry Rozier (14), Duncan Robinson (12) ug Jaime Jaquez Jr. (12).

Miabante ang Heat sa 34-26 nga rekord.

“When Bam and Jimmy play with that competitive spirit and are connected from a competitive standpoint, our guys feel like we can beat anyone,” padayag ni Heat coach Erik Spoelstra.

Giangkon ni Jazz head coach Will Hardy nga si Butler ang mipatay kanila, labi na sa se­cond half. Si Keyonte George (31) ug Lauri Markkanen (25) maoy nangulo sa Jazz. / RSC