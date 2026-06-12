JC Santos migawas na sa ospital apan…

Gianunsyo sa aktor nga si JC Santos nga nakagawas na siya sa ospital apan wala siya mosulti kon unsay iyang sakit.
“I’m okay, and thankfully it wasn’t anything too serious. Maybe this was life’s way — or a divine intervention — telling me to slow down and get some much-needed rest. I may have pushed myself a little too hard,” ni JC sa iyang Instagram post.
Si JC gidali sa emergency room niadtong Lunes, Hunyo 8 human ni giingong nalipong sa iyang pagmata. Matod pa niya nga gibutangan og daghang wires ang iyang dughan. Gipaubos sab siya sa MRI, blood test, ug stress echocardiogram sa neuro ICU aron masuta kon unsay nahitabo niya.
Bisan pa sa maong hitabo, si Santos padayon nga mo-perform sa production sa “Ang Babae Sa Septic Tank 4” nga buksan na sunod semana.
“Thank you again for all the love. It means more than you know. The show must go on,” sey pa ni JC.