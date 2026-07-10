Jersey ni Brunson nahalin og P63M

Nahalin og $1,024 million o kapin sa P63 million ang jersey nga gisul-ob ni New York Kicks superstar Jalen Brunson sa Game 1 sa 2026 National Basketball Association (NBA) Finals batok sa San Antonio Spurs.
Niabot pa og 71 ang bidding war sa NBA Auction una nahimong pinal ang pagkahalin.
Nahalin sab ang gipangsul-ob nga jerseys sa ubang mga magduduwa sa champion Knicks sa maong duwa apan ang kang Brunson mao ang labing mahal.
Ang ilahang Karl-Anthony Towns ug OG Anunoby parehong nbahalin og $256,000. / Gikan sa wires