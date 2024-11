Jersey ni Carter giretiro sa Raptors

Emosyonal ang kanhi All-Star ug slamdunk champion nga si Vince Carter sa pagsaka sa iyang No. 15 jersey sa rafters sa korte sa Toronto Raptors nga nagsimbolo sa pagretiro na sa iyang jersey kagahapon, Nobiyembre 3 (PH time) sa Toronto, Canada.

“It’s not just Carter 15 going up, it’s all of us going up,” sigon ni Carter. “The memo­ries, however you view it, goes up tonight. I hope and pray we enjoy our jersey being retired forever together.”

Uban ni Carter sa seremonya ang iyang pamilya, si Raptors president Masai Ujiri, ug kanhi Raptors teammates Tracy McGrady, Antonio Davis, Kevin Willis, Charles Oakley, Morris Peterson, Dee Brown, Jerome Williams, Alvin Williams ug Muggsy Bogues.

Nisulbong ang pagkasikat ni Carter tungod sa highlights dunks niini; gitawag siya og “Air Canada” tungod sa iyang lutaw nga hansak.

Si Carter miduwa sa iyang unang unom ka seasons ubos sa Raptors.

Siya ang 1999 Rookie of the Year sa iyang first season sa franchise ug nahimong All-Star ug Slam Dunk champion sa sunod nga season.

Miretiro si Carter tuig 2020 sa edad nga 43.

Sa miaging buwan lang, nasulod siya sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. / RSC