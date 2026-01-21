Jersey ni Curry labing halinon

Gianunsyo sa National Basketball Association (NBA) ug National Basketball Players Association (NBPA) nga si Golden State Warriors superstar Stephen Curry maoy nagpatong sa numero uno sa NBA Top-Selling Jersey.

Nasulod sa Top 10 ning maong listahan mao sila si No. 2 Luka Doncic Los Angeles Lakers, No. 3 Jalen Brunson sa New York Knicks, No. 4 Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs, No. 5 LeBron James sa Lakers, No. 6 Anthony Edwards sa Minnesota Timberwolves, No. 7 Shai Gilgeous-Alexandersa Oklahoma City Thunder, No. 8 Jayson Tatum sa Boston Celtics, No. 9 Nikola Jokic sa Denver Nuggets, ug No. 10 Tyrese Maxey sa Philadelphia 76ers. / Gikan sa wires