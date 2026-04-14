Jersey ni Curry labing halinunon

Gianunsyo sa National Basketball Association (NBA) ug National Basketball Players Association (NBPA) nga ang jersey ni Golden State Warriors superstar Stephen Curry maoy numero unong labing halinunon sa 2025-26 regular season.

Basi kini sa mga halin sa NBAStore.com, Fanatics.com ug Fanatics partner sites.

Nagsunod kang Curry mao sila si No. 2 Luka Doncic Los Angeles Lakers, No. 3 Jalen Brunson sa New York Knicks, No. 4 Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs), ug No. 5 LeBron James sa Lakers. / Gikan sa wires