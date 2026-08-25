Jersey ni Jordan mahalin og $100M

Nagtuo ang tag-iya sa Game 3 1998 NBA Finals jersey nga gigamit ni basketball legend Michael Jordan mahalin og $100 million nga makabuak sa rekord sa labing mahal nga ginamit nga sports memorabilia.
Sa taho sa The Post, ang aktor ug sports investor nga si Rob Gough nakadesisyon nga ibaligya ang one-of-a-kind white ug game-winning jersey, upat ka tuig human kini niya napalit.
“I think this will be the first jersey to hit $100 million,” matod pa ni Gough.
Sugdan kini ni Gough pagbaligya karong Setiyembre 15, 2026, sa auction house Joopiter. / Gikan sa wires