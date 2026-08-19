Jersey ni Jordan nagbalor og $10M

Labing minos, $10 million ang balor sa usa sa mga jersey ni basketball legend Michael Jordan nga iyang gisul-ob sa 1998 National Basketball Association (NBA) Finals diin nag-agak niya ang Chicago Bulls sa ikaunom niining kampyunato.
Mao kini ang sinugdanang kantidad sa pagahimuong bidding niini karong Septiyembre 15, 2026, sa auction house Joopiter, taho sa The Athletic.
Ang gitumbok nga jersey nga kolor puti, maoy gigamit ni Jordan niadtong Hunyo 7, 1998, diin gipangsungag sa Bulls ang Utah Jazz, 96-54, sa Game 3 nga naghatag kanila og 2-1 nga bintaha sa championship series. /Gikan sa wires