Jerusalem gusto nga ma-unified champion

Human sa makonsiderar nga labing impresibo niyang away, si World Boxing Council (WBC) minimumweight king Filipino Melvin Jerusalem nagpunterya og mas dagkong mga away sa umaabot.

Si Jerusalem, 30, nagtinguha og usa ka world title unification bout batok ni long-time World Boxing Association (WBA) minimumweight Super champion Thammanoon Niyomtrong sa Thailand o World Boxing Organization (WBO) minimumweight titleholder American Oscar Collazo.

Gipasabot ni Jerusalem nga mas gusto siyang ilugon ang WBA title apan andam sab siyang makig-away pagbalik ni Collazo.

Sa premiro nilang away niadtong Mayo 27, 2023, giparetiro ni Collazo si Jerusalem sa 7th round.

Ning bag-uhay lang, gianunsyo nga nakatakdang magsangka sila si Niyomtrong ug Collazo sa usa ka unification bout karong Nobiyembre 16, 2024 sa Saudi Arabia.

Adunay purohan nga makontra ni Jerusalem ang modaog ning awaya alang sa laing unifiucation bout.

Human nadepensaan ni Jerusalem ang iyang bakus pinaagi sa unanimous decision nga daog niadtong Septiyembre 22, 2024 sa Mandaluyong, ang trainer ni Jerusalem nga si Michael Domingo nagtuo nga andam na ang iyang batos alang sa unification bout.

Gipasabot ni Domingo nga kon sakto lang sa training si Jerusalem, andam kini sa mas dagkong mga away.

Matod ni Domingo nga kon siya lang ang matuman, gusto niya nga kontrahon pagbalik ni Jerusalem si Collazo apan nagdepende ra ang tanan sa promoter ni Jerusalem nga si Sanman Promotions CEO JC Manangquil.

Si Manangquil, sa iyang bahin, nagkanayon nga sa iyang tan-aw, andam na sab gyud si Jerusalem alang sa usa ka unification bout human sa kadaugan niini batok ni Castillo.

“It was a perfect performance. Melvin showed his power then showed that he has the stamina to the full 12 rounds without a problem,” batbat ni Mananquil kabahin sa gipakita ni Jerusalem batok ni Castillo.

Si Jerusalem usa sa duha lang ka world champions sa Pilipinas sa kasamtangan. Ang laing usa mao si International Boxing Federation (IBF) minimumweight titlist Pedro Taduran. / EKA