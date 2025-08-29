Jerusalem, Magsayo sa Thrilla 2.0

Ang duha ka ekplosibo nga Pinoy boksidor nga sila si Melvin “El Gringo” Jerusalem ug Mark “Magnificio” Magsayo maoy mopadilaab sa Thrilla in Manila 2 batok sa managlahi nga kontra karong Oktubre 29 sa Smart Ara-neta Coliseum.
Saulogan sa maong away ang ika-50 nga tuig nga nahitabo ang iconic fight sa mga legendary nga si Muhammad Ali ug Joe Frazier niadtong 1975 nga nahitabo sa susamang venue.
Modepensa si Jerusalem sa iyang World Boxing Council (WBC) minimumweight nga bakos batok ni No. 2 contender si Kuse gikan South Africa sa main event sa maong fight card.
Ang 8-division world champion nga si Manny Pacquiao mismo ang nangunay sa pagandam sa program para sa anibersaryo sa Thrilla in Manila.
Si Jerusalem nagpasalamat ni Pacquaio nga makaaway ug makadepensa pagbalik sa iyang bakos atubangan sa Filipino fans.
Gisaad ni Jerusalem ang maayong performance para sa hometown fans.
Kini ang ikaduhang higayon nga iyang depensahan ang titulo dinhi sa Pilipinas human sa kadaogan batok kang Luis Castillo sa Mandaluyong City pinaagi sa lopsided unanimous decision.
Samtang ang Bisdak nga slugger nga si Magsayo mokontra sa Italyano nga si Michael Magnesi sa supporting bout nga usa ka world title eliminator nga maoy mopaduol niya sa World Boxing Council (WBC) super featherweight championship.
Ang modaog sa maong away makakuha og higayon nga hasdangon ang world champion nga si O’Shaquie Foster sa Estados Unidos.
Si Magsayo nga kanhi naghupot sa featherweight title adunay 28-2, 18 KOs nga baraha, samtang si Magnesi naggunit og 25-2, 13 KOs. / RSC