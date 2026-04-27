Jerusalem moasdang karon sa South Africa

Molarga na karong Martes, Abril 28, 2026, si World Boxing Council (WBC) minimum weight champion Filipino Melvin Jerusalem paingon sa Johannesburg, South Africa aron depensaan ang iyang korona batok sa pamilyar nga kontra nga si South African Siyakholwa Kuse karong Mayo 16, 2026.
Kini maoy ikaduhang higayon nga mag-away sila si Jerusalem ug Kuse.
Sa premiro nilang away, nga gipahigayon niadtong Oktubre 29, 2025, sa Araneta Coliseum sa Manila, nidaog si Jerusalem pinaagi sa unanimous decision.
Nagkanayon ang trainer ni Jerusalem nga si Michael Domingo nga kinahanglan nilang molarga og sayo aron maka-adjust ang gitawag og El Gringo sa panahon ug oras sa South Africa.
Gipasabot ni Domingo nga grabe ang ilang training ni Jerusalem gumikan kay nasayod silang lisod ang pagkulit og kadaugan sa South Africa kon magdepende sa ballpen sa judges ang resulta sa away.
“Kinahanglang mo-dominate gyud si Melvin ug kon mahimo, ma-knockout gyud ang kontra,” matod ni Domingo.
Matod ni Domingo nga adunay dakong posibilidad nga mahimo kini ni Jerusalem basi sa iyang nakita sa premirong away.
“Hapit man ma-knockout ni Melvin si Kuse sa first fight bisan mura’g nawad-an siya’g gana ato kay ala una na man to sa kadlawon ang ilang away,” pasabot ni Domingo.
Si Jerusalem, 32 anyos, adunay 25-3, 12KOs nga rekord samtang si Kuse, 22, adunay 9-3-1, 4KOs nga baraha. / ESL