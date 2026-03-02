Human wala nadayon ang ilaha untang unification bout ni World Boxing Organization (WBO) ug World Boxing Association (WBA) minimumweight champion Puerto Rican Oscar Collazo, si World Boxing Council (WBC) king Filipino Melvin Jerusalem nibalising dayon alang sa laing misyon.
Ning maong kalambuan, si Jerusalem moasdang sa South Africa aron depensaan ang iyang korona batok kang Siyakholwa Kuse sa usa ka rematch.
Mao kini ang gibutyag sa promoter ni Jerusalem nga si Jim Claude Manangquil sa Sanman Promotions.
Sa premirong away nga gipahigayon sa Araneta Coliseum sa Manila niadtong Oktubre 29, 2025, gilupig ni Jerusalem pinaagi sa unanimous decision si Kuse.
“We talked with Kuse’s team Golden Gloves and requested our terms like getting there very early. They were happy to give us all so we are quick to get a deal,” matod Manangquil, nga napatik sa www.boxingscene.
Si Jerusalem adunay 25-3, 12 KOs nga rekord samtang si Kuse adunay 9-3-1, 4KOs nga rekord. / ESL