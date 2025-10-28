Jerusalem modepensa batok Kuse

Depensaan na sab ni World Boxing Council (WBC) minimumweight champion Melvin Jerusalem ang iyang korona karong Miyerkules sa gabii, Oktubre 29, 2025, sa main event sa “Thrilla in Manila” 50th Anniversary boxing card sa Araneta Coliseum sa Quezon City.
Ning higayuna, ang mosuway pag-ilog sa korona ni Jerusalem mao si South African challenger Siyakholwa Kuse.
Sa official weigh-in kagahapon, Oktubre 28, ang duha ka mga boksidor parehong nitimbang og 104.8 pounds.
Naangkon sa 31 anyos nga si Jerusalem ang iyang titulo pinaagi sa split decision nga kadaugan batok ni Yudai Shigeoka niadtong Marso 31, 2024 sa Japan.
Sa premiro niyang depensa, gilupig ni Jerusalem si Mexican Luis Castillo pinaagi sa unanimous decision niadtong Septiyembre 22, 2024, sa Mandaluyong City.
Sa ikaduha niyang depensa, niasdang pagbalik si Jerusalem sa Japan alang sa rematch nila ni Shigeoka ug ning higayuna, niposte og dominanteng unanimous decision nga kadaugan ang Pinoy.
Sa iyang bahin, si Kuse, 22, gikan sa unom ka sunodsunod nga kadaugan.
Sa labing ulahi niyang duha ka mga away, nidaog si Kuse batok ni world-rated Beaven Sibanda pinaagi sa majority decision ug batok ni kanhi world title challenger Samuel Salva pinaagi sa unanimous decision.
Si Jerusalem adunay 24-3, 12KOs nga rekord samtang si Kuse adunay 9-2-1, 4KOs nga baraha.
Sa main supporting bout, magsangka sila si World Boxing Organization (WBO) No. 2 ranked super-bantamweight Carl Jammes Martin (26-0, 20 KOs) ug one-time world title challenger Aran Dipaen (21-4, 18 KOs) sa usa ka 10-round non-title bout.
Lakip sa labing giatangan nga mga away sa promosyon mao ang tali nila ni Olympic bronze medalist Eumir Marcial (6-0, 4 KOs) batok Venezualan knockout artist Eddy Colmenares (11-2-1, 11 KOs).
Ilugan nila ni Marcial ug Colmenares ang WBC International middleweight strap.
Mopakita sab og aksyon si kanhi world champion Marlon Tapales (40-4, 21 KOs), kinsa makigbatok ni Venezualan Fernando Toro (11-2, 9 KOs). / ESL