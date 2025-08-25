Jerusalem modepensa sa Manila

Depensaan ni World Boxing Council (WBC) minimumweight champion Filipino Melvin Jerusalem ang iyang korona batok kang first-time title challenger South African Siyakholwa Kuse karong Oktubre, 2025, sa Manila.
Sa orihinal nga plano, kontrahon unta ni Jerusalem si kanhi International Boxing Federation (IBF) champion Mexican Daniel Valladares apan wala kini nadayon tungod sa isyu sa visa ni Valladares.
Batok kang Kuse, tataw nga dako ang bintaha ni Jerusalem kon hisgutan ang kasinatian.
Si Jerusalem adunay 24-3, 12KOs nga rekord samtang si Kuse naggunit lang og 9-2-1, 4KOs nga baraha.
Apan wala kini nagpasabot nga segurado na ang kadaugan ni Jerusalem gumikan kay dili ikalimod, aduna sab gyud saktong abilidad si Kuse.
Sa laing bahin, usa ka kasaligang tinubdan sa Superbalita Cebu ang nibutyag nga ang away nila ni Jerusalem ug Kuse tipik sa usa ka dakong promosyon nga pasiugdahan sa MP Promotions, nga gipanag-iya ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao.
Ning gitumbok nga promosyon, mopakita sab og aksyon ang laing Filipino world champion nga si IBF minimumweight king Pedro Taduran ug hasta si kanhi Filipino world champion Mark Magsayo batok sa lainlaing kontra. / ESL