Jerusalem naabot na sa South Africa

Sayo nga miabot ang World Boxing Council (WBC) minimumweight king nga si Melvin Jerusalem sa South Africa para sa iyang pagdepensa sa korona karong Mayo 16, 2026.
Michael Domingo ug assistant trainer Dario Luga, niabot sa Johannesburg human sa taas nga biyahe gikan sa Pilipinas.
“It’s good to be here three weeks early, so I have time to adjust to the altitude, weather, time, and place. I’m prepared to do better than our first fight and will make sure to bring back my belt home to the Philippines," matod pa ni Jerusalem.
Gitakda nga depensahan ni Jerusalem ang iyang bakus batok ni Siyakholwa Kuse sa usa ka world championship rematch.
Unang nadepensahan ni Jerusalem ang iyang titulo batok ni Kuse niadtong Oktubre 29, 2025 didto sa Araneta Coliseum sa main event sa "Thrilla in Manila" 50th anniversary show.
Si Jerusalem nidaog niadto pinaagi sa usa ka split decision.
Target unta ni Jerusalem nga i-unify ang iyang bakus batok sa World Boxing Organization (WBO) ug World Boxing Association (WBA) minimumweight king nga si Oscar Collazo sa usa ka rematch niadtong Marso.
Apan nakahukom si Collazo iyang kontrahon si Jesus Haro.
Tungod sa maong pagkakansela, gipili ni Jerusalem nga makig-rematch ni Kuse.
Si Jerusalem adunay impresibong rekord nga 25 ka daog, tulo ka pildi, ug usa ka draw, uban ang 12 ka knockouts. Sa pikas bahin, si Kuse adunay 9-3-1 nga rekord ug upat ka knockouts. (EKA, RSC)