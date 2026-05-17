Jerusalem nailogan og bakos ni Kuse

Nailogan sa iyang World Boxing Council (WBC) minimumweight nga bakos si Filipino fighter Melvin Jerusalem sa iyang pag-asdang didto sa kampo ni Siyakholwa Kuse sa Emperor’s Palace, South Africa niadtong Dominggo sa buntag, Mayo 17, 2026 (PH time).
Gipaboran sa tulo ka judges si Kuse pinaagi sa unanimous decision sa iskor nga 115-111, 116-111 ug 116-112. Nagsinukliay og kumo ang duha ka boksidor sa opening round, pero si Jerusalem nasamad sa second round tungod sa aksidenting pag-abot sa mga ulo. Wa mohinay ang aksiyon human sa headbutt ug agresibo nga miatiki si Kuse kang Jerusalem.
Napasulod og kusog nga kumo ang pambato sa Pilipinas sa 11th round diin iyang gitumba ang South African, apan dali kini nga nakabarog samtang gaihap pa ang referee. Gisuwayan ni Jerusalem og tumba si Kuse gamit ang iyang kusog nga kumo, apan nakalihay ang nauwahi gamit ang solido nga footwork ug counter-punches.
Mao kini ang unang panagtagbo sa duha human midaog si Jerusalem Oktubre sa miaging tuig nga gipahigayon sa Pilipinas ubos sa Thrilla in Manila 2 nga fight card.
Tungod sa maong kapildihan, natagak ang rekord ni Jerusalem ngadto sa 25-4, samtang nisaka si Kuse sa 10-3-1. / RSC