Jerusalem nakahunahuna mosaka’g timbang

Nasulod sa alimpatakan ni World Boxing Council (WBC) minimumweight champion Filipino Melvin Jerusalem nga mosaka na og timbang.
“It’s time to move up a division. What do you think, boxing fans?” post ni Jerusalem sa social media human niya nasayran nga dili madayon ang ilang rematch ug unification bout ni World Boxing Organization (WBO) minimumweight king Puerto Rican Oscar Collazo.
Tinguha gyud unta ni Jerusalem nga makapanimalos ni Collazo, kinsa nagparetiro kaniya sa 7th round sa ilang premirong away niadtong Mayo 27, 2023.
Sa orihinal nga plano, nakatakda unta karong Marso 14, 2026, sa Anaheim, California ang ilang rematch.
Andam na unta kaayo si Jerusalem nga makig-away og balik ni Collazo apan sa kalit lang, giuswag ang away sa wala pa matino nga petsa.
Modayon gihapon og away si Collazo karong Marso 14 aron depensaan ang iyang korona batok kang American Jesus Haro.
Napungot og maayo si Jerusalem ning maong kalit nga kausaban. / ESL