Jerusalem wa mabalaka sa home court ni Kuse

Wa kahadlok si Melvin “El Gringo” Jerusalem sa home-court nga bentaha sa iyang kontra nga si Siyakholwa Kuse para idepensa iyang World Boxing Council (WBC) mini-flyweight world belt karong Dominggo sa buntag, Mayo 17, 2026 (PH time).
Mao kini ang rematch sa duha ug karon si Kuse napud ang naghupot sa home court, human si Jerusalem kang nidaog sa unang pagtigi didto sa Araneta Coliseum, Quezon City nga giorganisar sa Manny Pacquiao Boxing Promotion niadtong Oktubre 29, 2025.
Napilde si Kuse pinaagi sa unanimous points decision niadtong Oktubre 29, 2025.
Ang ilang ikaduhang away mahitabo na didto sa Emperors Palace sa Ekurhuleni ug kini ang mag-unang away sa maong internasyonal nga tigi sa Golden Gloves (GG).
Sa dihang gipangutana kung nganong andam niya kining irisgo tanan, giingnan ni Jerusalem nga salig siya sa iyang abilidad ug nangandam pud siya niining awaya.
Matod pa ni Jerusalem, wala siya mabalaka sa pag-atbang kang Kuse sa South Africa. / RSC