Jesus Nazareno sa Quiapo mobisita sa mga barangay

Kinse ka mga barangay sa palibot sa distrito sa Quiapo sa Dakbayan sa Manila ang gikatakdang bisitahon sa imahen sa Jesus Nazareno sugod karon, Enero 1, 2026, isip kabahin sa mga kalihukan sa tinuig nga kapistahan niini.
Sa usa ka post sa social media, gipahibalo sa Quiapo Church ang iskedyul sa Barangay Visitation 2026, nga molanat gikan sa Enero 1 hangtod 6.
“This is the visit of the image of the Jesus Nazareno to the communities covered by the Quiapo Church, or the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno,” matud sa simbahan.
Base sa iskedyul, ang imahen nakatakdang unang mobisita sa Barangay 309 human sa prosesyon sa alas 2 sa hapon sa Enero 1.
Pag-abot sa Enero 2, ang mga hunonganan maglakip sa mga Barangay 308, 306, 307, ug 385, diin kini mopahigayon og tibuok gabii nga vigil.
Ang mga Barangay 387, 383, 388, 385, ug 386 mao ang mahimong mga hunonganan sa balaang imahen sa Enero 3.
Sa Enero 4, ang Jesus Nazareno mobisita sa mga Barangay 390, 389, ug 392.
Ang mga Barangay 391 ug 394, diin aduna usab tibuok gabii nga vigil, mao ang mga destinasyon sa imahen sa Enero 5.
Sa katapusang adlaw, Enero 6, ang Jesus Nazareno mobisita sa mga Barangay 393 ug 394 sa dili pa ang prosesyon nga magdala sa imahen balik sa Simbahan sa Quiapo.
Sa Enero 9 ipahigayon ang tinuig nga kapistahan sa Jesus Nazareno, diin minilyon ka mga deboto ang gilaumang mosalmot. / Anton Banal /SunStar Philippines