Jimenez midaog sa binukbokay sa Fuente

Nakabalik na sa dalan sa kadaugan si John Kevien Jimenez human niya gidominar pinaagi sa unanimous decision si Carlo Diaz VII sa main event sa "Fist of Fury XIII" sa Chao Sy International Promotions niadtong Sabado sa gabii, Nobiyembre 14, 2026, sa Fuente Osmeña Circle, Dakbayan sa Sugbo.
Nakakuha ang 22-anyos nga si Jimenez og iskor nga 117-111, 116-112, ug 117-111 tanan sa iyang pabor gikan sa tulo ka judges.
Nasakmit ni Jimenez ang bakanteng Philippine Games and Amusements Board (GAB) minimumweight belt ug nisaka ang iyang rekord ngadto sa 11-5 nga adunay lima ka knockout.
Samtang si Diaz VII nahagba sa 9-5-1 nga adunay usa ka knockout.
Sa laing bahin, nibulsa og sikit nga split decision nga kadaugan si James Clarion batok kang Jemuel Aranas sa ilang Philippine GAB Youth flyweight title fight nga usa sa mga featured bouts.
Duha ka mga hurado ang niiskor og 97-93 ug 96-93 pabor kang Clarion, samtang lahi ang nakita sa ikatulong hurado nga nihatag og 96-93 alang kang Aranas.
Nisaka ang baraha ni Clarion ngadto sa 8-1-1 nga may upat ka knockouts, samtang natagak si Aranas sa 9-5-1 nga adunay lima ka knockouts.
Sa uban pang mga away sa maong promosyon, nirehistro og third-round knockout si Junibert Bantay (11-2, 3 KOs) batok sa kanhi world title challenger nga si Richie Mepranum (38-11-1, 12 KOs), samtang ang kanhi Japanese world champion nga si Kyosuke Takami (11-1, 9 KOs) mipaundang kang Mohaleden Kalibo (6-6, 3 KOs) sa ikaunom nga hugna. / EKA