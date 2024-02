Jimenez: Mograduwar sa Mayo 31, makaduwa pa sa Palaro sa Hulyo

Motapos ang school year (SY) 2023-2024 sa Mayo 31, mas sayo pa sa naunang school calendar sa Hunyo 14, ang graduating students ang makaduwa pa sa Palarong Pambansa sa Hul­yo nga ipahigayon sa dakbayan sa Sugbo.

Gipasalig ni Direktor Salustiano Jimenez sa Department of Education Central Visayas (DepEd 7) ang graduating students nga dili sila did-an sa pagsalmot sa national spor­ting event, nga ipahigayon sa dakbayan sa Sugbo.

Ang DepEd Order No. 003 series of 2024, nga gipirmahan ni Bise Presidente ug Education Secretary Sara Duterte niadtong Pebrero 19, mikompirmar nga ang school year 2023-2024, nga sa sinugdan gikatakdang matapos sa Hunyo 14, gibalhin na sa sayo pa ngadto sa Mayo 31.

“Yes, since they are still set to compete, they are still part of it, and they have not yet entered college (graduating high school students) so they can still compete,” matod ni Jimenez.

Dugang pa niya nga samtang gisunod pa ang age restrictions, wala’y problema sa graduating students.

Alang sa Palarong Pambansa, kinahanglang 13 anyos paubos ang mga atleta sa elementarya, ug ang mga atleta sa sekondarya kinahanglang 18 anyos paubos sa adlaw sa kalihokan.