Out si Jimmy Butler.

Di makaduwa si Butler sa Miami Heat batok sa Chicago Bulls sa play-in tournament sa NBA tungod sa angol sa iyang tuo nga tuhod nga gikinahanglan niyang ipahuway sa daghang mga semana.

Ang MRI exam sa Biyernes (RP time) nipakita nga duna siyay sprain sa MCL ligament, usa ka matang sa angol nga nagkihananglan og labing minos upat ka mga semana una maalim.

Kini nagkahulogan nga kon modaug ang Miami, moduwa ang Heat nga wa si Butler sa round 1 sa playoff batok sa Boston Celtics, malisod nga tahas bisan gani naa si Butler.

Nitapos ang Boston nga labaw og 18 ka mga duwa sa Miami ug 3-0 batok sa Heat sa regular season.

“We will do this the hard way,” matod ni Heat coach Erik Spoelstra sa Philadelphia sa Huwebes, dihang niduwa si Butler hapit sa kinatibuk-ang duwa batok sa 76ers. “That has to be the path right now,” dugang ni Spoelstra. / AP